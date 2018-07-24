Экспертиза технического состояния маршрутки, попавшей в смертельное ДТП на Житомирщине, установила, что тормозная система была в неисправном состоянии. Об этом в ходе заседания в Королевском районном суде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов, передает Громадське радіо.

«Согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)», - заявил прокурор.

Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован. Обвинение настаивало на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы.

Владелец автобуса с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.

«Тормозная система вмешательств не имеет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны, не помню когда, не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может, он заснул, может какие еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его», - заявил в суде подозреваемый.

Его адвокат уверен, что подзащитный не мог предотвратить аварию. «Я не перевожу вину на определенное лицо, в том числе на водителя. Я считаю, следствие должно разобраться, кто виноват. В любом случае я считаю, что мой подзащитный не виновен в совершении данного уголовного преступления», - отметил адвокат подозреваемого Иван Грозик.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство адвоката и избрал для Луцика меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

20 июля на 127-м км дороги Киев-Чоп возле с. Глубочицы Житомирской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика.

В результате аварии погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести.

21 июля в полиции обнародовали данные пострадавших и погибших в смертельном ДТП, среди них – 5 детей.

Владельца маршрутки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а впоследствии ему сообщили о подозрении.