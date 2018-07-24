Национальный банк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару США, осовременил источники данных, используемых для его расчета, и приблизил время его обнародования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно принятому решению, официальный курс гривни к доллару США будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины (далее - МВРУ) с другими банками и с Национальным банком Украины, и информация о которых предоставлялась Нацбанку торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются не репрезентативными для их учета при расчете официального курса гривни к доллару США. Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривни к доллару будет осуществляться как средневзвешенный по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Официальный курс будет обнародоваться на сайте Нацбанка до 16:00, то есть на 2 часа раньше, чем сейчас.

Напомним, до сих пор официальный курс гривни к доллару США рассчитывается как средневзвешенное значение по всем приведенным выше межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (также известная как ВалКли), то есть без отсечения нерепрезентативных соглашений.

Новые принципы расчета официального курса гривни к доллару США также предусматривают наличие резервного механизма его расчета в случае, если количество сделок, которые должны учитываться для расчета официального курса гривни, по любым причинам меньше или равно 10% от среднедневного значения аналогичного показателя за предыдущий текучий месяц. Такой механизм предусматривает осуществление Нацбанком с 12:00 до 13:00 запроса на банки (через функционалы ТИС или по телефону) для получения котировок по покупке/продаже 1 млн долл. США и последующий расчет официального курса как обычное среднеарифметическое значение всех полученных в результате такого запроса курсовых котировок.

До сих пор резервный механизм расчета официального курса гривни к доллару США отсутствовал.

Механизм расчета официального курса гривни к другим валютам остался без изменений.

Кроме официального курса гривны к доллару США, Нацбанк также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса. Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс, однако его расчет будет осуществляться на основании данных о сделках, заключенных на МВРУ до 12:00, и обнародуется на сайте Нацбанка до 12:30.

«Введение новой методики расчета официального курса гривни к доллару США приближает ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей, и позволит использовать официальный курс не только для целей бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками рынка сделок, где в качестве базового актива используется иностранная валюта», - отметили в НБУ.