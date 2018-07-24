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По предварительной информации, украинцев среди пострадавших от лесных пожаров близ Афин нет.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«Масштабные лесные пожары близ Афин: погибли 24 человека, около 200 – пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет», - написал он в Twitter.

 


 

 
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