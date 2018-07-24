По предварительной информации, украинцев среди пострадавших от лесных пожаров близ Афин нет.
Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.
«Масштабные лесные пожары близ Афин: погибли 24 человека, около 200 – пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет», - написал он в Twitter.
Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 -постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає. pic.twitter.com/Aaf8DSSKaq— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 июля 2018 г.
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