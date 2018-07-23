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Королевский районный суд Житомира отправил под домашний арест на 60 суток владельца маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП.

Об этом сообщает Громадське.

Суд удовлетворил ходатайство защиты, прокуратура настаивала на полноценном аресте обвиняемого.

Владелец автобуса сообщил на суде, что информация о неисправных тормозах маршрутки не соответствует действительности.

Как сообщалось, 20 июля на 127-м км дороги Киев-Чоп возле с. Глубочицы Житомирской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика.

В результате аварии погибли 10 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести.

21 июля в полиции обнародовали данные пострадавших и погибших в смертельном ДТП, среди них – 5 детей.

Владельца маршрутки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а впоследствии ему сообщили о подозрении.  

 
ForUm

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