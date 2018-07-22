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Задержанному владельцу маршрутки, которая попала в ДТП в Житомирской области, сообщили о подозрении. Об этом в комментарии 112 Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

«Вчера (21 июля) владельцу автобуса сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации)», – отметила Гоша.

Она добавила, что расследованием установлено, что владелец автобуса в нарушение правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудование требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации, и допустил к управлению водителя, который находился в состоянии утомления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 20 июля около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

В Житомирской и Ривненской областях объявлен траур.

21 июля был задержан владелец маршрутки. 

 
ForUm

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