Сегодня, 20 июля, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По предварительным сведениям, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев-Ривне), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.

По состоянию на 11:.30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 20 июля, около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в Николаевской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы.