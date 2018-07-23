По результатам разоблачения схем незаконного перемещения лесоматериалов специализированными подразделениями таможен Государственной фискальной службы в течение шести месяцев текущего года возбуждено 39 дел на общую сумму 35 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС со ссылкой на и.о. главы ведомства Виктора Кривицкого.

По его словам, в течение прошлого года возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 20 млн грн. В частности, применены взыскания (штрафов и конфискации) на сумму 2,6 млн грн и вынесено решений о закрытии на сумму 9 млн грн.

«За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины.

В страны ЕС с начала текущего года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом около 90% экспорта такого товара осуществляется государственными предприятиями – лесными хозяйствами», - сообщил Кривицкий.

Он отметил, что реализация за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта субъектами предпринимательской деятельности лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов допускается при наличии сертификата о происхождении. Именно поэтому основным риском при вывозе лесоматериалов (кругляка) является внесение недостоверных сведений о характеристиках товара в сертификат о происхождении.

Кривицкий также отметил, что для урегулирования этого вопроса ГФС поддерживает создание единой информационной системы по обороту древесины.

«Такая система позволит ввести общеобязательное для всех постоянных лесопользователей Единую государственную систему электронного учета древесины и заменит бумажную систему сертификации происхождения древесины электронной системой их выдачи», - пояснил он.

Кроме того, это упростит процедуры учета и контроля основных операций с необработанной древесиной в процессе заготовки, перевозки, обработки и продажи путем сквозного электронного документооборота.

Напомним, 23 июля Президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, предусматривавший введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

В середине июля премьер-министр инициировал проведение масштабных проверок предприятий лесной промышленности на предмет контрабанды леса, обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверки фактов такой контрабанды, а также обратился к партнерам из Евросоюза с просьбой предоставить информацию о продукции леспрома, которая пересекает государственную границу.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.