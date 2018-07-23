Президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, предусматривавший введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

«Закон готовится на рассмотрение с вето президента. 23.07.2018 возвращен с предложениями президента», - говорится в сообщении на сайте Рады.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов». За него проголосовали 234 народных депутата.

Законом устанавливается, что перемещение через таможенную границу вне таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В правительстве анонсировали масштабную аудиторскую проверку всех лесхозов Украины с целью выявления незаконных лесорубов и экспортеров леса.

Ранее стало известно, что Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в Евросоюз. Более того, Украина экспортирует нелегальную древесину, в частности, для поставщиков IKEA.