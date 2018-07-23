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Политдиректора стран «нормандской четверки» обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран «нормандской четверки» встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим», - сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения референдума в Донбассе, которую отбрасывают Украина и США, передает Радио Свобода.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе. По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Источник добавил, что Путин предложил организовать голосование среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно произойти под эгидой международного сообщества. 

Источники в России утверждают, что такой референдум не должен предусматривать «крымского сценария», речь может идти только об автономии Донбасса в составе Украины.

Позже в Белом доме заявили, что не рассматривают законной возможности для проведения любого референдума на оккупированной украинской территории, пока она находится не под контролем правительства Украины.

 
ForUm

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