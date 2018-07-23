Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина

Это второй визит высокопоставленного чиновника правительства США в Украину. Он находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе.

Гройсман отметил, что вопрос энергосектора – энергонезависимости, энергобезопасности очень важны сейчас. «И мы рады, что США проявляют большой интерес к этому. Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов нашего взаимодействия именно в энергосфере», - сказал он.

«Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта «Северный поток - 2» и продолжения транзита газа через Украину. Эти два компонента взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу», - сказал в ответ заместитель госсекретаря США.

Во время встречи стороны отметили, что сегодня украинская газотранспортная система - надежная и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлено, без искусственных политических влияний. Более того, Украина была и является готовой пригласить мировые компании - лидеры рынка, в том числе из США, к управлению ГТС и к реализации других энергопроектов - в добыче, транспортировке ресурсов и внедрении проектов альтернативной энергетики.

«Мы будем и в дальнейшем выступать надежным партнером для США и Евросоюза», - заверил Владимир Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии.