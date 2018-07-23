Сотрудники Укртрансбезопасности по результатам рейдовых проверок украинских перевозчиков 21 и 22 июля обнаружили 326 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая особую важность вопроса, 22 июля, кроме сотрудников, привлеченных к реализации мер контроля за соблюдением водителями габаритно-весовых параметров, на дороги вышли 58 инспекторов Укртрансбезопасности и столько же инспекторов Нацполиции для осуществления мер контроля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки», - говорится в сообщении.

«Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха», - подчеркнули в ведомстве, напомнив, что вероятной причиной одного из резонансных ДТП минувшей «черной» пятницы считают то, что уставший водитель уснул за рулем.

158 нарушений касаются отсутствия разрешительных документов.

Напомним, МВД усилит меры безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах.

20 июля в ряде областей и Киеве произошли смертельные ДТП.

Так, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глибочицы Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

Около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие – граждане Беларуси.

В Хмельницком районе на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф», в результате которого погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП возникло возгорание трех автомобилей, в результате погибли 3 человека и 2 пострадали. В салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок.