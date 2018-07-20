Все погибшие и пострадавшие во время столкновения микроавтобуса с грузовиком на автодороге Киев-Одесса в Николаевской области являются гражданами Республики Беларусь, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

Главным управлением Национальной полиции в Николаевской области организована работа «горячей линии», по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке пострадавших – +38(0512)-53-11-13.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 20 июля, около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в Николаевской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы.