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В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП возникло возгорание трех автомобилей, в результате погибли 3 человека и 2 пострадали, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники полиции с целью установления обстоятельств и механизма ДТП.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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