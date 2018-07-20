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Сегодня, 20 июля, около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

Отмечается, что неподалеку пгт Кривое Озеро произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса-Гомель, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, будет назначено проведение экспертиз.
ForUm

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