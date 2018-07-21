МВД усилит меры безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах. Об этом сегодня, 21 июля, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторного совещания, посвященном состоянию безопасности дорожного движения, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

В патрульные группы войдут сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Посты будут плотно размещаться на трассах межгосударственного и международного значения.

Первый замминистра также поручил полиции до 23 июля утвердить и ввести в действие План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

«До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии. Руководство полиции должно взять начальников территориальных органов «за кадык» и лично докладывать мне ежедневно. 24 августа проведем повторное совещание по этому вопросу», - сказал Яровой.

Напомним, 20 июля в ряде областей и Киеве произошли смертельные ДТП.

Так, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глибочицы Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

Около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие – граждане Беларуси.

В Хмельницком районе на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф», в результате которого погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП возникло возгорание трех автомобилей, в результате погибли 3 человека и 2 пострадали. В салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок.