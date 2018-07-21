В масштабной ДТП под Житомиром погибли две гражданки России.
Согласно обновленным данным полиции, среди погибших – девочка 2010 г.р. и женщина 1984 г.р. – гражданки России.
Еще один гражданин России – 10-летний мальчик – травмирован.
Ране было установлено, что среди погибших есть гражданин Грузии.
Напомним, 20 июля около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.
В Житомирской и Ривненской областях объявлен траур.
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