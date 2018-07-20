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Один из погибших в ДТП в Житомирской области – гражданин Грузии 1962 года рождения.   

«По состоянию на 17:00 известно, что среди погибших: гражданин Грузии, 1962 г.р; житель Полонного Хмельницкой области, 1974 г.р. (водитель маршрутного автобуса); житель села Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р; жительница Киева (уроженка Ривненщины), 1958 г.р.», – сообщает пресс-служба полиции. 

Личности еще двух мужчин и госпитализированного мальчика устанавливаются. 

Напомним, сегодня, 20 июля, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

В Житомирской и Ривненской областях объявлен траур.
ForUm

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