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Позицию Украины против строительства «Северного потока-2» не поддерживают только четыре страны – Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала, сообщает Укринформ.

«Есть только четыре страны, которые нас не поддерживают. Эти страны, которые заинтересованы в том, чтобы «Северный поток-2» был построен, которые будут получать непосредственную выгоду от его функционирования. Это Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия», - сказала замминистра.

Она добавила, что другим странам такое строительство невыгодно.

«Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода фактически изменит рынок газа в Европейском Союзе, и доминировать на этом рынке будет Германия. Поэтому вопрос о том, что юг и та же Италия не заинтересованы в строительстве «Северного потока-2». Их позиция четкая и понятна» - отметила заместитель главы МИД.

Зеркаль также пояснила, что в поддержку украинской позиции странами ЕС о введении санкций в связи со строительством «Северного потока-2» пока ожидать не стоит.

«Сейчас говорить о том, что одни страны Европейского Союза будут пытаться поддержать нашу позицию о введении санкций в отношении компаний других государств (из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2», - ред.) не стоит. Стоит говорить о том, что принятие соответствующего регулирования, которое унормирует деятельность любого газопровода в зоне офшор, то есть в морских водах, обезопасит от неконтролируемого использования газопроводов как оружия», - заявила заместитель главы МИД.

Также Зеркаль добавила, что страны ЕС очень осторожно относятся к вопросам введения санкций, поскольку торговая политика – это политика балансов и поиска балансов интересов.

Как ранее сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.   

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии
ForUm

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