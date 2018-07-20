В Житомирской и Ривненской областях Украины объявлен траур по погибшим в результате столкновения маршрутки и грузовика на трассе Киев-Чоп под Житомиром.

Глава Ривенской ОГА Алексей Муляренко на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным погибших и сообщил о подписании распоряжения о трехдневном трауре.

В свою очередь, его глава Житомирской ОГА Игорь Гундич на своей странице в Facebook также выразил соболезнования родным жертв ДТП и распорядился объявить траур 21 июля.

Напомним, сегодня, 20 июля, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.