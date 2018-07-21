Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко пожелал безоговорочной победы украинскому чемпиону Александру Усику, который будет боксировать сегодня в Москве против россиянина Мурата Гассиева. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Александру Усику надо одержать победу. Как никогда... Мы все понимаем, насколько сложным будет этот поединок. Прежде всего – психологически. Для него это – самый важный бой в карьере. Ведь речь идет о пояса WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али, - отметил Кличко. - Желаю Саше выдержать давление и атмосферу вокруг, победить безоговорочно! Чтобы прозвучал в Москве победный украинский гимн, и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным. Саша, мы держим кулаки и ожидаем на победу! Удачи!», - написал мэр столицы.