Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый 12 июля закон об организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантиях деятельности его судей.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Сегодня подписал принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон»О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Этим окончательно поставил точку в дискуссиях о запуске Высшего антикоррупционного суда», - заявил спикер парламента.
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.
13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.
21 июня Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».
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