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Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к «крымским санкциям» ЕС. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сообщает Радио Свобода.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к декларации», - отмечается в заявлении.

Эти страны гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета ЕС о санкциях.

18 июня Совет ЕС продлил на год санкции в отношении России в связи с незаконной аннексией украинского Крыма и Севастополя. Ограничения касаются лиц и компаний, имеющих свои отделы на территории ЕС.  

 
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