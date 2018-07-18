В четверг, 19 июля, в запорожский аэропорт спецбортом должны доставить тело 57-летнего туриста, который умер в турецкой больнице после драки с россиянином.

Об этом журналистов проинформировали в администрации КП «Международный аэропорт «Запорожье», сообщает Укринформ.

«По предварительной информации, тело погибшего туриста должны доставить в 10.10 в четверг. Это будет самолет авиакомпании «Роза ветров», - прокомментировали в запорожском аэропорту.

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России Андреем Похвальным и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина несколько дней находился в коме, в сознание не приходил. 14 июля он скончался.

В Турции Похвальнпого поместили под стражу.