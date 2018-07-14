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В больнице Турции умер украинский турист Андрей Сова, которого на отдыхе жестоко избил турист из Российской Федерации.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным источника, на прошлой неделе в отеле курортного города в Турции в украинском произошел конфликт с отдыхающим из России, и в результате драки украинец попал в больницу в состоянии комы. После консультаций с украинским МИД его должны были доставить на родину бортом санитарной авиации.

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич информацию о смерти украинском официально не подтвердил. «Я не уполномочен сообщать для медиа эту информацию, это - трагедия отдельной украинской семьи, а консул выполнит все необходимые действия, которые совершаются в таком случае», - отметил он.

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.

 
ForUm

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