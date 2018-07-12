Министерство иностранных дел прилагает усилия для спасения жизни украинца, который после конфликта с россиянином 7 июля в отеле в Турции находится в коме.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

Он рассказал, что консул о ситуации узнал от жены потерпевшего.

Женщина рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.

По данным туроператора, на место прибыла полиция, они провели расследование, опросили свидетелей и возбудили уголовное дело.

Трагическое событие произошло на второй день после прилета украинцев на отдых. Отмечается, что россиянин пришел из соседнего отеля и избил 57-летнего жителя Запорожья.

Вместе с тем, по данным информагентства, в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.

Кирилич сообщил, что у жены пострадавшего нет средств на оплату медуслуг и транспортировку мужа домой.

В то же время он заверил, что посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женщиной, туроператором, страховой компанией и руководством больницы.

«Мы обратились в компетентные органы Турции о предоставлении документов по делу», - сказал он.

Также провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поиску альтернативных путей решения проблемы покрытия расходов на лечение и транспортировку.

«Но мы не нашли поддержки по этому вопросу», - сказал Кирилич.

Кроме того, МИД провело переговоры с работодателем пострадавшего «Запорожской путевой машинной станции» Приднепровской филиала ОАО «Укрзализныця» и страховой компанией по месту работы пострадавшего для урегулирования ситуации по защите прав гражданина Украины.

«Посольство держит ситуацию на контроле, состояние гражданина Украины остается тяжелым», - подытожил Кирилич.