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Число отравившихся в детском лагере «Ястребок» в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области возросло до 84 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«17-18 июля из детского лагеря «Ястребок» села Сосновое Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека из них 68 детей (всего в лагере находились 134 человека)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее в областной прокуратуре сообщили, что в лагере «Ястребок» отравились 60 детей

Работа детского лагеря остановлена.
ForUm

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