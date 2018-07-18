Число отравившихся в детском лагере «Ястребок» в селе Сосновое Лиманского района Донецкой области возросло до 84 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«17-18 июля из детского лагеря «Ястребок» села Сосновое Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека из них 68 детей (всего в лагере находились 134 человека)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее в областной прокуратуре сообщили, что в лагере «Ястребок» отравились 60 детей.

Работа детского лагеря остановлена.