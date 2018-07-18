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Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность провести переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Идет ли речь о личной встрече или телефонном разговоре, не уточняется, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, передает УНИАН.

По информации агентства, возможность переговоров возникла после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

В Пентагоне отказались дать какие-либо уточнения или разъяснения по этому поводу. Как известно, главы военных ведомств США и РФ не поддерживают между собой контактов с 2015 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки.
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