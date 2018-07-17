В Турции поймали и поместили под стражу российского туриста Андрея Похвального, который на территории отеля избил украинца Андрея Сову, после чего тот впал в кому и умер.



В отделении россиянин уплатил залог в более чем тысячу долларов и без права выезжать из Турции еще несколько дней гулял на свободе, говорится в сюжете ТСН.

Потом его арестовали, сейчас он находится в турецкой тюрьме и ждет суда. Не на камеру прокуроры рассказали, что нападающему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина несколько дней находился в коме, в сознание не приходил. 14 июля он скончался.