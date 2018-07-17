Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность в деле о сбивании малайзийского «Боинга» рейса MH17. Об этом сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине, передает УНИАН.

«Сегодня четвертая годовщина трагического сбивания рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», унесшего много невинных жизней. Этот день является постоянным напоминанием о горе для тех, кто потерял своих близких. Мы выражаем им свои глубокие соболезнования и глубокое уважение», - говорится в заявлении.

Могерини заявила, что ЕС полностью поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН № 2166, которая требует привлечь к ответственности всех виновных в сбивании рейса МН17, а также призывает все государства сотрудничать в полной мере для установления виновных.

«В этом контексте важны работа Совместной следственной группы и шаги, которые сделали вовлеченные страны для эффективного судебного преследования. 24 мая Совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к заключению, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит МН17, без всякого сомнения принадлежал вооруженным силам Российской Федерации», - заявила представитель ЕС.

Принимая это во внимание, ЕС продолжает призывать Российскую Федерацию признать свою ответственность и полностью сотрудничать для установления виновных.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.