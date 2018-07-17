Россия должна понести ответственность за крушение рейса МН17, заявил Президент Украины Петр Порошенко в четвертую годовщину катастрофы.

«Четвертая годовщина трагедии MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом БУК, который принадлежал российским войскам и был доставлен с РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт», - говорится в Facebook Главы государства.

Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии.

«Подтверждением этого является недавняя ратификация украинским парламентом соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17. Оно регулирует вопросы сотрудничества компетентных органов обоих государств и преследования и осуждения виновных в рамках судебной системы Нидерландов», - пояснил Президент.

Порошенко верит в установление истины и достижение справедливости. «Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание», - резюмировал он.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.