Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию сотрудничать с Австралией и Нидерландами в вопросе расследования сбивания малайзийского «Боинга» (рейс MH17).

Как сообщается на сайте правительства Канады, которая сейчас председательствует в «Большой семерке», главы МИД стран G7 15 июля обнародовали заявление накануне годовщины сбивания «Боинга» авиакомпании Malaysian Airlines, передает УНИАН.

«Мы, министры иностранных дел стран «Большой семерки», Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского Союза, решительно совместно осуждаем катастрофу рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года MH17 перевозил 298 членов экипажа и пассажиров, граждан Австралии, Бельгии, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки», - отмечается в документе.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» подчеркнули, что полностью поддерживают работу Совместной следственной группы (JIT), которая проводит расследование катастрофы.

«Заключения JIT о роли России в катастрофе MH17 являются убедительными, значительными и очень тревожными...», - подчеркивается в заявлении.

Главы МИД G7 отметили, что, согласно международному законодательству, лица, ответственные за неприемлемые действия, такие как обстрел или запуск ракеты «Бук» российского происхождения, которая сбила гражданский самолет, должны быть привлечены к ответственности.

Они призвали Россию «немедленно добросовестно взаимодействовать с Австралией и Нидерландами для установления и урегулирования всех вопросов, касающихся каких-либо потенциальных нарушений международного права».

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.