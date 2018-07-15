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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп порекомендовал ей подать в суд на ЕС вместо переговоров.

Об этом она сообщила в телепрограмме на BBC, передает Укринформ.

«Он (Трамп. - Ред.) сказал мне подать в суд на ЕС вместо ведения переговоров», - отметила она. 

Мэй также призвала всех критиков поддержать ее предложения по поводу будущих отношений с Европейским Союзом после выхода страны из блока.

Как отмечает BBC, на общей пресс-конференции в пятницу, Трамп сообщил, что дал премьер-министру Великобритании совет, а она его назвала слишком «грубым».

Напомним, ранее свои посты покинули ключевые министры, отвечавшие за процесс выхода из ЕС: 8 июля пост министра по делам Brexit покинул Дэвид Дэвис, а на следующий день пост оставил глава МИД Борис Джонсон. Оба они настаивали на более жестких соглашениях в сфере торговли и таможенного контроля. Новый раунд переговоров с Евросоюзом стартует в начале следующей недели.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
ForUm

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