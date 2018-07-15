В воскресенье, 15 июля, в столице Финляндии Хельсинки проходит серия демонстраций, приуроченных встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, сообщает «Новое Время».

Участники самой крупной демонстрации Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию прошли маршем от парка Кайсаниеми до Сенатской площади.

По оценкам полиции Хельсинки, в митинге участвовали 1500 человек. На Сенатской площади количество митингующих возросло до 2500 человек. Часть из них - туристы. Организаторы ожидают, что к митингу присоединятся 15 тысяч человек.

Активисты Helsinki Calling во время шествия несли транспаранты «Права человека для всех!», «Хельсинки призывает к миру!», «Вернем правам человека былое величие», «Мы - свобода, мы - равенство, мы - перемены», «Проснитесь - сбросьте Трампа!»

В акции молодежного отделения партии Истинные финны Welcome Trump на площади Наринккатори участвовали 50 человек. По сообщениям полиции, митинг на Наринккатори уже закончился.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.