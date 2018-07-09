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Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку в связи с недовольством тем, как прошла встреча с премьер-министром Терезой Мэй, на которой обсуждался план выхода из Европейского Союза.

Об этом, ссылаясь на источник в министерстве, пишет Reuters.

«Он обменялись письмами (об отставке) с премьер-министром», - сказал источник, передает Украинская правда.

На вопрос, почему он уходит в отставку, источник добавил: «Чекерс».

В ходе многочасовой встречи в загородной резиденции Чекерс, Мэй, казалось, убедила сторонников Brexit в правительстве, в том числе Дэвиса, поддержать ее план настоять на «зоне свободной торговли товарами» с ЕС и поддержке тесных торговых связей.

Агентство отмечает, что отставка Дэвиса является ударом для Мэй и подчеркивает глубокие разногласия в правящей Консервативной партии по вопросу выхода из ЕС.

Британия официально озвучит свою позицию на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в конце июля.

На этой неделе британское правительство изложило некоторые подробности новой модели управления границами после того, как страна выйдет из состава Европейского Союза.

Как сообщал ForUm, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
ForUm

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