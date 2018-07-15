Муниципалитет португальского города Брага признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает «Голос Украины».

«Большинством голосов они признали Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа. Официальные результаты по позициям местных партийных ячеек будут опубликованы, однако известно, что коммунисты проголосовали против», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение является весомым шагом к улучшению позитивного имиджа Украины за рубежом. «Это также очередной вклад украинской общины в развитие взаимоотношений с португальским сообществом и еще один шаг к евроинтеграции нашей страны», – заявил Василия Бундзяка, который ведет в Португалии священническую деятельность с 2003 года.

Напомним, уже 11 штатов США признали Голодомор геноцидомукраинского народа