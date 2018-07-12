Правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с ЕС.
Они, согласно документу, будут основаны на взаимной выгоде, уважаться будет как суверенитет Великобритании, так и независимость ЕС, сообщает УНИАН.
«Мы покидаем ЕС, но остаемся в Европе», - говорится в документе.
Обоюдный доступ товаров к рынкам останется в силе, будут сохранены рабочие места, появятся новые возможности на рынке услуг.
Для этого Лондон предлагает установить зону свободной торговли. Стратегию будущих взаимоотношений Великобритания и Евросоюз разработают этой осенью.
Лондон ожидает, что в результате Brexit страна станет более сильной и сплоченной.
Ранее свои посты покинули ключевые министры, отвечавших за процесс выхода из ЕС: 8 июля пост министра по делам Brexit покинул Дэвид Дэвис, а на следующий день пост оставил глава МИД Борис Джонсон. Оба они настаивали на более жестких соглашениях в сфере торговли и таможенного контроля. Новый раунд переговоров с Евросоюзом стартует в начале следующей недели.
Как сообщал ForUm, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.
29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
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