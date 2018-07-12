Правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с ЕС.

Они, согласно документу, будут основаны на взаимной выгоде, уважаться будет как суверенитет Великобритании, так и независимость ЕС, сообщает УНИАН.

«Мы покидаем ЕС, но остаемся в Европе», - говорится в документе.

Обоюдный доступ товаров к рынкам останется в силе, будут сохранены рабочие места, появятся новые возможности на рынке услуг.

Для этого Лондон предлагает установить зону свободной торговли. Стратегию будущих взаимоотношений Великобритания и Евросоюз разработают этой осенью.

Лондон ожидает, что в результате Brexit страна станет более сильной и сплоченной.

Ранее свои посты покинули ключевые министры, отвечавших за процесс выхода из ЕС: 8 июля пост министра по делам Brexit покинул Дэвид Дэвис, а на следующий день пост оставил глава МИД Борис Джонсон. Оба они настаивали на более жестких соглашениях в сфере торговли и таможенного контроля. Новый раунд переговоров с Евросоюзом стартует в начале следующей недели.

Как сообщал ForUm, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.