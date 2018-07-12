Президент Петр Порошенко заявляет, что никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Какие мои личные впечатления от сегодняшнего заседания? Все выступавшие, а выступали лидеры 19 стран-членов, главы государств и правительств, и все без исключения говорили о том, что поддержка Украины должна заключаться в том, чтобы ускорять перспективу членства для Украины. Это был абсолютно конкретный разговор. Абсолютно твердые позиции и пожелания, которые были высказаны», - подчеркнул он.

«Считаю, что это как раз и демонстрирует отношение к Украине и политику того, что двери открыты. Во вчерашней декларации саммита еще раз была подчеркнута политика «открытых дверей», подтверждено решение Бухарестского саммита и четко отмечено о том, что никто не может заблокировать этот процесс», - отметил Порошенко.

Глава государства особо подчеркнул, что итоги его визита в Брюссель и, в том числе нынешнего саммита подтверждают - двери НАТО для Украины открыты. «Что нам надо делать? Не всегда стучаться - давайте мы тот формат, или тот формат (сотрудничества. - Ред.). Друзья, нам надо менять страну. Нам надо сделать реформы, нам надо делать совместимость, нам надо делать перевод под стандарты НАТО сектора обороны и безопасности. И я считаю, что мы продвинулись достаточно эффективно и достаточно далеко», - сказал Петр Порошенко.

«Я не буду называть ни одной даты, но хочу отметить, что никому, в том числе и РФ, и об этом сегодня отдельно было отмечено в выступлениях всех без исключения руководителей стран и правительств, участвовавших в обсуждении, никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Это суверенное право украинского народа и я, как Президент, это суверенное право буду защищать», - заявил Глава государства.

Порошенко также подчеркнул: «Ключевая позиция, которая стоит перед Украиной - это членство в НАТО. Я твердо стою на этих позициях. Я счастлив потому, что большинство украинский разделяет эту позицию».

По его словам, Украина еще должна делать свою «домашнюю» работу, но все участники саммита подтвердили, что мы имеем перспективу членства. «Я считаю, что мы на сегодняшний день очень далеко продвинулись. Не замечать этого невозможно. Не замечать изменений в Вооруженных силах - невозможно. Не замечать изменений в вооружении - невозможно. Не замечать изменений в секторе обороны и безопасности - невозможно. Не замечать позиций по внешнеполитической принципиальной позиции страны - также невозможно», - добавил он.

Президент также отметил, что для наших партнеров по НАТО было важным принятие закона о национальной безопасности. «И также было четко отмечено, что мы очень эффективно сотрудничаем и закон открывает сейчас новые огромные возможности по реформированию сектора безопасности и обороны, в том числе по парламентскому контролю. В том числе, и по прозрачности финансирования, и по общественному контролю. И практически в каждом выступлении поддерживались реальные достижения, которые украинская власть продемонстрировала за последнее время», - отметил Порошенко.

Напомним, саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.