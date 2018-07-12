Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели переговоры в Брюсселе.

Верховная Рада приняла закон №7441 об изменениях в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде, постановив передать все подследственные дела ВАС после начала его работы.

Также Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Российскую Федерацию как сторону Минских соглашений вывести с Донбасса тяжелое вооружение и все формирования подконтрольных ей боевиков.

Президент Петр Порошенко заявил, что никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО.

Правление Национального банка Украины приняло решение с 13 июля повысить учетную ставку до 17,5% годовых, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации об установлении с 14 июля новых тарифов на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте.

Ранее в Киевском городском совете во время акции против повышения цен на общественный транспорт произошло столкновение между правоохранителями и участниками акции.

Фото: Олесь Маляревич

Президент Украины Петр Порошенко призвал польского коллегу Анджея Дуду внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся интересов Украины. Встреча сторон состоялась в Брюсселе.

Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Суд Европейского Союза отменил некоторые санкции против бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, но он остается в санкционных списках.

Издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам выходом государства из НАТО, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам 2% ВВП на оборону.

По итогам экстренной встречи с союзниками Трамп заявил, что не рассматривает возможность выхода США из Альянса.

12 июля в электронных кабинетах поступающих открыта возможность подачи заявлений на поступление.

Парламент принял Закон «О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса-участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина ценит весомую поддержку НАТО реформ в секторе обороны и безопасности в соответствии со стандартами НАТО. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Командующий операцией ООС Сергей Наев выступил против присутствия добровольцев и волонтеров на передовой, заявляет пресс-служба «Правого сектора».

После проведения следственного эксперимента на Ривненском полигоне прокуратура рассматривает три версии взрыва миномета «Молот», в результате которого погибли трое военнослужащих, а девять получили ранения. Об этом журналистам сообщил военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что проведенный в среду следственный эксперимент показал, что разрыв миномета М120-15 «Молот» произошел из-за двойного заряжания.

Председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил журналистам в парламенте, что для разблокирования процесса обновления состава Центральной избирательной комиссии, фракция БПП готова отозвать одну из представленных кандидатур.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «Интер» на 4 млн 46 тысяч гривен.

Следственные действия, которые детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляли 14 июня на территории Международного аэропорта «Киев» им. И.Сикорского, не могут быть причиной аварийной ситуации, заявили в НАБУ.

12 июля участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады.

Внедорожник народного депутата Павла Пынзеныка задел одного из участников акции.

Фото: Алёна Яхно