После проведения следственного эксперимента на Ривненском полигоне прокуратура рассматривает три версии взрыва миномета «Молот», в результате которого погибли трое военнослужащих, а девять получили ранения.

Об этом журналистам сообщил военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака, передает Громадське.

Отметим, что журналистов не допустили к следственному эксперименту по соображениям безопасности. На территории полигона находились только следователи, эксперты научно-исследовательского Института судебных экспертиз и специалисты Министерства обороны.

По словам Табаки, во время эксперимента следователи провели два подрыва – с одним снарядом и с двумя. После подрыва все осколки собрали и направили на экспертизу для сравнения с теми, что были собраны следователями 6 июля.

Военный прокурор рассказал, что следователи рассматривают три версии взрыва миномета.

«Первая версия – это человеческий фактор – двойная зарядка миномета, вторая – ненадлежащее состояние миномета «Молот» и еще у нас третья версия появилась – это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась», - сказал Табака.

Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета »Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Позже были обнародованы имена погибших.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».