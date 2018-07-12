После проведения следственного эксперимента на Ривненском полигоне прокуратура рассматривает три версии взрыва миномета «Молот», в результате которого погибли трое военнослужащих, а девять получили ранения.
Об этом журналистам сообщил военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака, передает Громадське.
Отметим, что журналистов не допустили к следственному эксперименту по соображениям безопасности. На территории полигона находились только следователи, эксперты научно-исследовательского Института судебных экспертиз и специалисты Министерства обороны.
По словам Табаки, во время эксперимента следователи провели два подрыва – с одним снарядом и с двумя. После подрыва все осколки собрали и направили на экспертизу для сравнения с теми, что были собраны следователями 6 июля.
Военный прокурор рассказал, что следователи рассматривают три версии взрыва миномета.
«Первая версия – это человеческий фактор – двойная зарядка миномета, вторая – ненадлежащее состояние миномета «Молот» и еще у нас третья версия появилась – это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась», - сказал Табака.
Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета »Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.
По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.
Позже были обнародованы имена погибших.
Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».
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