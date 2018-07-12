Украина рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса в рамках миротворческой миссии в отдельных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, которая будет работать под мандатом Организации Объединенных Наций. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы рассчитываем на поддержку НАТО в рамках многонациональной миссии по поддержанию мира под мандатом ООН на Донбассе, которая будет иметь полный доступ по всей оккупированной территории Украины, включая неконтролируемую часть государственной границы», - сказал Порошенко перед началом заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Украиной и Грузией на тему: «Безопасность, реформам и сотрудничество».

Он в очередной раз подчеркнул, что санкции против РФ не могут быть сняты, пока Россия не изменит свое агрессивное поведение.

«С таким поведением, как и с российской реваншистской политикой, нельзя мириться», - подчеркнул Президент.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».