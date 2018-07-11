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Британской полиции удалось поговорить с 45-летним Чарли Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Следователи кратко поговорили с Роули и будут продолжать общаться с ним на предмет того, как он и его спутница Дон Стерджесс могли контактировать с Новичком, сообщает «Новое Время».

«Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами», - сообщила полиция.

Заведующая сестринским уходом в районной больнице Солсбери, где находится Роули, Лорна Уилкинсон рассказала, что состояние пациента по-прежнему тяжелое, но стабильное.

Как сообщал ForUm, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года.

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале8 июля. Пострадавший мужчина пришел в себя.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении «Новичком» в Стерджесс.

 
ForUm

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