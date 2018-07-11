В селе Светличное Попаснянского района бойцы батальона «Луганск-1» задержали 25-летнего мужчину при попытке пересечения линии разграничения вне официального пункта въезда-выезда. По данным правоохранителей мужчина находится в составе незаконного вооруженного формирования «ЛНР», сообщает пресс-служба МВД.
В течение двух суток задержанный по минным полям пересекал «серую зону» для проведения разведывательной операции в пользу и по указанию кадровых офицеров РФ, которые управляют подразделением «народной милиции» «ЛНР».
С 2014 года мужчина, проживая на временно оккупированной территории, подвергся агитации российско-оккупационных войск и вступил в ряды так называемой «народной милиции» «ЛНР», где выполнял обязанности разведчика. Узнавая позиции ВСУ, наносил их на карту. Нес службу в Луганске, Кадиевке (ранее Стаханов) и Голубовке (ранее Кировск).
Недавно мужчина получил указание тайно перейти на территорию Украины и провести разведку по получению информации о расположении позиций и подразделений ВСУ. При попытке пересечь линию разграничения он был задержан бойцами.
Данный факт внесен в Едрей и квалифицирован по ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Сейчас подозреваемый тесно сотрудничает со следствием. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.
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