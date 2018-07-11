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Немецкие СМИ обратили внимание на спор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Дональда Трампа из-за торговли с Россией.

В частности, как пишет издание Focus, Трамп жестко раскритиковал Германию за поддержку газопровода «Северный поток-2», сообщает «Европейская правда».

Трамп считает несправедливым, что в то время как «США защищают Германию», та закупает природный газ в России.

По его словам, из-за зависимости от поставок российского газа Германия становится «заложницей России».

Ранее Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они мало тратят на оборону и существенно задерживают взносы. 

Как ранее сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.   
ForUm

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