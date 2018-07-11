Президент США Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они мало тратят на оборону и существенно задерживают взносы. Об этом Трамп написал в Twitter.

Глава Белого дома напомнил, что многие члены Альянса так и не выполняют договоренностей о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП в течение десяти лет, которых достигли в 2014 году в Бухаресте, сообщает 112 Украина.

Многие страны НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только не дотягивают до выполнения своих обязанностей в 2% (что является низким), но и много лет просрочивают выплаты, которые не были осуществлены. Будут ли они возмещать это США?» — написал Трамп.