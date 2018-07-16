Во Франции сотни тысяч людей собрались на улицах разных городов, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу, не обошлось и без инцидентов, сообщает «Европейская правда».

В Париже наиболее массовые празднования проходили на Елисейских полях.

Так, группа молодых людей, некоторые из которых закрывали лицо, забрасывала ракетами и петардами витрины близлежащих магазинов. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Однако это не успокоило дебоширов, и правоохранителям в ночь на понедельник пришлось применять газ неоднократно. Наконец, около полуночи силы безопасности решили эвакуировать Елисейские поля, людей разгоняли с помощью водометов.

Всего в фан-зоне на Елисейских полях работали 4 тысячи полицейских и жандармов.

Беспорядки произошли также в центре Лиона, где в уличных празднованиях приняли участие 20 тысяч человек. Группа людей забросала полицейских ракетами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Не обошлось этой ночью и без жертв. В городе Сан-Фели местный житель на автомобиле так восторженно отреагировал на победу сборной, что не заметил двух припаркованных автомобилей, врезался в них, а затем протаранил дерево. В результате аварии мужчина погиб. В городе Аннеси один из футбольных фанатов погиб после того как прыгнул в канал и сломал шею.

Как ранее сообщал ForUm, сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 по футболу. В финальном поединке, который проходил в Москве, французы обыграли сенсационного финалиста мундиаля - сборную Хорватии.