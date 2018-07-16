также в разделеМир
Трамп: Отношения с РФ испортились из-за американской глупости 49
AP: «Фабрика троллей» запустила новый сайт перед выборами в Конгресс 23
Протесты в Ираке: убиты 16 митингующих, 33 – ранены 31
«Освободить политзаключенных»: Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018 256
В Хельсинки начались митинги против приезда Трампа и Путина 40
Трамп посоветовал Мэй судиться с ЕС 40
РФ заняла второе место в рейтинге угроз ЕС 366
Twitter заблокировал аккаунты, связанные с 12 российскими шпионами 27
Мэй допускает, что Brexit может вообще не быть 101
Ирак охватили массовые акции протеста 97
Число жертв теракта в Пакистане достигло 128 человек 22
В Пакистане в результате взрыва на митинге погибли 70 человек 41
Британская полиция нашла бутылочку с «Новичком» 56
В США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ РФ во вмешательстве в выборы 47
Трамп сообщил, о чем будет говорить с Путиным 49
Трамп назвал «Северный поток-2» трагедией и ошибкой Германии 28
Мэй: С РФ надо говорить с позиции силы 44
В МИД Германии заявили, что не будет считаться с заявлениями Трампа 45

Во Франции сотни тысяч людей собрались на улицах разных городов, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу, не обошлось и без инцидентов, сообщает «Европейская правда».

В Париже наиболее массовые празднования проходили на Елисейских полях.

Так, группа молодых людей, некоторые из которых закрывали лицо, забрасывала ракетами и петардами витрины близлежащих магазинов. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Однако это не успокоило дебоширов, и правоохранителям в ночь на понедельник пришлось применять газ неоднократно. Наконец, около полуночи силы безопасности решили эвакуировать Елисейские поля, людей разгоняли с помощью водометов.

Всего в фан-зоне на Елисейских полях работали 4 тысячи полицейских и жандармов.

Беспорядки произошли также в центре Лиона, где в уличных празднованиях приняли участие 20 тысяч человек. Группа людей забросала полицейских ракетами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Не обошлось этой ночью и без жертв. В городе Сан-Фели местный житель на автомобиле так восторженно отреагировал на победу сборной, что не заметил двух припаркованных автомобилей, врезался в них, а затем протаранил дерево. В результате аварии мужчина погиб. В городе Аннеси один из футбольных фанатов погиб после того как прыгнул в канал и сломал шею.

Как ранее сообщал ForUm, сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 по футболу. В финальном поединке, который проходил в Москве, французы обыграли сенсационного финалиста мундиаля - сборную Хорватии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги