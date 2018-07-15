Во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу в Москве четверо участников группы Pussy Riot выбежали на поле стадиона. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.



«Четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу: «Миллиционер вступает в игру» на поле чемпионата мира», – говорится в сообщении.

«Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ милиционера, носителя небесной государственности. Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на чемпионате мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер – высится как пример государственности, земной милиционер – делает всем больно. Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки. Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала чемпионата мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами», – отметили в группе.

Группа подчеркнула, что чемпионат мира напомнил о «возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день, вступающий в игру без правил земной милиционер, разрушает наш мир».

Активисты своей акцией требуют освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, «не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО» и «превратить земного милиционера в небесного милиционера».

Как ранее сообщал ForUm, сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 по футболу. В финальном поединке, который проходил в Москве, французы обыграли сенсационного финалиста мундиаля - сборную Хорватии.