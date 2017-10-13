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Соломенский суд Киева избрал меру пресечения директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Министерства обороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста.

Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или в суд при первой необходимости и сдать все паспорта, сообщает Громадське.

Народный депутат Татьяна Черновол пришла в суд, чтобы взять на поруки подозреваемого в коррупции директора Департамента госзакупок Минобороны.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

 
ForUm

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