Соломенский суд Киева избрал меру пресечения директору Департамента госзакупок и материального обеспечения Министерства обороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста.
Гулевича также обязали носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следователю или в суд при первой необходимости и сдать все паспорта, сообщает Громадське.
Народный депутат Татьяна Черновол пришла в суд, чтобы взять на поруки подозреваемого в коррупции директора Департамента госзакупок Минобороны.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.
11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.
12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.
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