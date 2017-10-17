В понедельник, 16 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

Лицо задержано в порядке 208 статьи Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины совершил преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 млн гривен. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По данным Украинской правды, речь идет о Владимире Трофименко.

Задержание состоялось почти сразу после его совместной пресс-конференции с другим инвестором «Трейд Коммодити» Андреем Адамовская, которая состоялась в понедельник утром.

Адамовский и Трофименко в частности обвинили НАБУ в необоснованности уголовного дела против компании.

Также Адамовский заявил, что является инвестором «Трейд Коммодити» и опроверг связь с этой компанией депутата Александра Грановского.

Напоминаем, 11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.