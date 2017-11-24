Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск директора компании «Трейд Коммодити» Вадима Майко, подозреваемого в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов.

Согласно инфорамции, Майко пропал из поля зрения правоохранителей 19 октября.

Напомним, НАБУ расследует обстоятельства тендера Минобороны от апреля-мая 2016 г. на закупку более 70 тыс. т нефтепродуктов. Основной объем топлива по этому тендеру поставляла компания «Трейд Коммодити».

16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест. Их подозревают в растрате около 150 млн грн на закупках топлива для Минобороны.