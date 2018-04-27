Старобельский районный суд Луганской области продлил экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«В ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения - содержание под стражей до 24.06.2018», – написала она.

По словам Сарган, следующее заседание состоится 14 мая в 10.00, во время которого запланировано одновременный допрос свидетелей стороны обвинения.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.